Hatay Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Heyeti'nden, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Hatay Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Heyeti'nden, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun ZiyaretiHatay Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İsmet Tokdemir, CHP İlçe Başkanı Ali Çimer ve beraberindeki heyet, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e yeni görevinde hayırlı...