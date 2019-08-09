HATAY Cilvegözü'nden 38 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

09.08.2019 17:36

Cilvegözü'nden 38 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek ve akrabalarıyla bayramlaşmak isteyen Suriyeliler, çıkış için izin verilen son günde Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Gün sonunda, 38 bin Suriyeli, akrabalarıyla bayramlaşmak için gümrük kapısından çıktı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, beraberlerinde hediyelik eşyaları ile 22 Temmuz'dan bu yana sabahın erken saatlerinden itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Jandarmanın güvenlik önlemleri altında Gümrük Muhafaza ve polis tarafından yapılan kontrollerin ardından Suriyeliler, Cilvegözü'nden Suriye'ye giriş yapıyor. Suriyelilerin çanta ve bavulları X-Ray cihazlarıyla taranıyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aşısı eksik olan 0-15 yaş arasındaki çocukların da aşıları çıkış işlemleri tamamlanırken yapılıyor. Çıkışların son günü olan 9 Ağustos'ta ülkelerine giden Suriyeli sayısının 38 bine ulaştığı bildirildi.

Bahreyn'de yaşayan Suriyeli Mustafa El Ahmad, Türkiye'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Suriye'deki akrabalarıyla bayramlaşmak için gümrük kapısına geldiğini anlattı. Abdulkadir Osman ise kendilerine kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Abdullah Hamood da İdlib'teki akrabalarını ziyaret etmek için gümrük kapısına geldiğini belirterek, çıkış işlemlerinin hızla yapıldığı için görevlilere teşekkür etti.

SAVAŞ BUGÜN BİTSE DÖNERİZ

7 yıldır Antakya'da yaşayan Suriyeli Muhammed Cahcah ise hem akrabalarını ziyaret etmek hem de savaşın son durumunu ve yaşadığı İdlib'in son halini görmek için Suriye'ye gittiğini belirterek, 'Türkiye bize her konuda destek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Suriye'de yaşanan savaşın bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Biz Türkiye'de zorunlu olarak yaşıyoruz. Bugün savaşın olmadığını görsek, uçakların bombardımanlarının bittiğini duysak akrabalarımızla birlikte ülkemize döneriz' diye konuştu. Öte yandan, ülkelerine giden Suriyelilerin son dönüş tarihi 31 Aralık olarak açıklandı

Kaynak: DHA