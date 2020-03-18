HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu - Haber
Cilvegözü, İhracat, Suriye, Güncel

HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğuHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

18.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:01
HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüklenen ve Suriye'ye gönderilen ihracat malı yüklü TIR'ların yanı sıra sivil örgütlerin İdlib ve kırsalındaki sivillere gönderdiği yardım TIR'ları Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar gümrükte yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye giriş yapıyor. Cilvegözü'nde günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haber
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı kritik tarih aralığını verdi Haber
Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı kritik tarih aralığını verdi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Sinan Akçıl Aleyna Tilki Meryem Uzerli
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Mustafa Cengiz Fernando Muslera Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: HATAY Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 19:14:07. #1.14#
title