Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşandı.

Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. İçerisinde gıda maddesi, inşaat malzemesi ve çeşitli insani ihtiyaç maddeleri bulunan TIR'lar Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye dönüyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, 2019 yılı Ocak ayında toplam 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığını söyleyerek, ay içerisinde ihracat ile ilgili toplam 9 bin 283 beyanname açıldığını ve Cilvegözü'nde gerek insani yardım ve gerekse ihracat malı açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.

Kaynak: DHA