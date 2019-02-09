Hatay Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu
Cilvegözü'nde TIR yoğunluğuHatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşandı.
Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşandı.
Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. İçerisinde gıda maddesi, inşaat malzemesi ve çeşitli insani ihtiyaç maddeleri bulunan TIR'lar Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye dönüyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, 2019 yılı Ocak ayında toplam 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığını söyleyerek, ay içerisinde ihracat ile ilgili toplam 9 bin 283 beyanname açıldığını ve Cilvegözü'nde gerek insani yardım ve gerekse ihracat malı açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.