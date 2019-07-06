HATAY Cilvegözü'de TIR yoğunluğu

Cilvegözü'de TIR yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR çıkış yaptı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen içerisinde gıda maddesi, demir, çimento ve mermer bulunan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltan TIR'lar tekrar Türkiye'ye dönüş yapıyor. Yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda zaman zaman TIR yoğunluğu da yaşanıyor.

Kaynak: DHA