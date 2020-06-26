Hatay çiçek bahçesine dönüşüyor Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ı hak ettiği görünüme kavuşturmak ve kentteki kamusal alanları güzelleştirmek için özenle çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesine bağlı ekipler, kavşak, bulvar ve refüjlerde gerçekleştirdikleri çiçeklendirme çalışmaları ile şehre estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

Parkları ve yeşil alanları koruyacak olan şey sevgidir. Bu konuda herkesin onlara sevgiyle yaklaşılması konusunda uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin sorumluluk alanında bulunan bölgelerde bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler