Hatay Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün Olağanüstü Hal Plan Tatbikatı Konulu Duyurusu - Haberler
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Hatay Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün Olağanüstü Hal Plan Tatbikatı Konulu Duyurusu

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Hatay Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün Olağanüstü Hal Plan Tatbikatı Konulu Duyurusu

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 46. maddesinin 5.

HATAY (Habermetre) - Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 46. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde, altı ayda bir, isyan, yangın, deprem, sabotaj, rehin alma ve benzeri olaylara karşı yapılması gereken Olağanüstü Hal Planına göre tatbikat yapılacaktır. Kamuoyana saygı ile duyurulur. Tatbikat Tarihi: 26/11/2021 Cuma günü Tatbikat Saati: 15: 00 Adres : Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü (Odabaşı Mah. Tekel Cad. No: 4 Antakya)

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