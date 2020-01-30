: Hatay çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklardan dev balık heykeli yaptı

30.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:27

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklardan dev balık heykeli yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde uzun zamandır mozaik ve hurda sanatı ile uğraşan Mervan Altınorak, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bilgisayar ve plastik atıklarından dev balık heykeli yaptı.

Yıllardır mozaiklerle farklı resimler yapan Mervan Altınorak, son zamanlarda ise çeşitli hurda atıklarını geri dönüşüme kazandırmak için Samandağ ilçesinde denizden ve ilçedeki hurdacılardan topladığı atıklarla heykeller yaptı. Sanatını farklı bir boyuta taşıyan Altınorak, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bilgisayar tamircilerinden topladığı parçalar ve plastik atıklarla denizin 4 bin metre altında yaşayan Fener balığının heykelini yaptı. Balık heykelinin bilgisayar ve telefon malzemeleri ile plastik atıklardan oluşan 12 bin parçadan oluştuğunu söyleyen Altınorak, 'Okyanusun 4 bin metre derinliğinde, karanlık sularda yaşayan Fener balığı da maalesef çevre ve deniz kirliliğinden etkilenmiştir. Bende dünyadaki çevre kirliliğine dikkat çekmek için bu balığın heykelini yaptım. Aynı zamanda Mardin'de bir geri dönüşüm firması da böyle bir çalışma yapmamı istemişti. 1,5 ay çalıştım ve 1,5x2 metre ebadındaki balığı tamamladımö dedi.

EMİNE ERDOĞAN'IN SIFIR ATIK PROJESİNİ DESTEKLİYOR

Altınorak, geri dönüşüm malzemeleri ile heykeller yaparak çevre kirliliğine dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesine tam destek verdiğini belirtti.

Öte yandan Altınorak'ın lise öğrencisi kızı Dilara Altınorak da okuldan arta kalan zamanlarda babasına hem yardım ediyor ve hem de sanatını öğreniyor. Yaptığı sayısız heykellerin yanı sıra metal atıklarla insan portesi de yapmaya başlayan Altınorak, bugüne kadar at, geyik, tavus kuşu, plastik atıklarla balık, elektronik atıklarla kelaynak kuş, kinetik kelebek (hareketli), kartal heykeli ve çeşitli heykelcikler yaptı.

Kaynak: DHA

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