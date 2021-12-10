HATAY CEVİZ REÇELİNE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ

HATAY (DHA) - TÜRK Patent ve Marka Kurumu, Hatay'da yapılan ceviz reçeline coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Hatay ceviz reçeli bir yıllık kısa bir sürede tescil edildi. Çok kültürlü bir mutfağa sahip olan Hatay'ın uzun zamandır üretilen geleneksel bir tatlısı olan ceviz reçeli, yöreden temin edilen olgunlaşmamış cevizin kabuğunun ince bir şekilde soyulup, sudan geçirilerek acısının atılıp, kireç kaymağından elde edilen suda bekletilerek, şeker ile kaynatılmasından oluşan ve karanfil ile aromatize edilerek elde ediliyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması için 2005 yılından bu yana önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Çinçin, konuşmasının devamında; ' Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı '2020 yılı Coğrafi İşaretli Ürünler Sıralaması' nda Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye genelinde Tescil bakımından 5'inci, başvuru sayısı bakımından 3.?üncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.Bu yolculukta bugüne kadar, 'Antakya Künefesi, Antakya Sürkü (Çökeleği), Antakya Küflü Sürkü (Çökeleği), Antakya Kağıt Kebabı, Antakya Tuzlu Yoğurdu, Samandağ Ney-i, Antakya Carra Peyniri, Samandağ Biberi, Hatay Kabak Tatlısı ve son olarak Hatay Ceviz Reçeli, odamız adına tescil edilmiştir' ifadelerine ye verdi. Çinçin, bu kapsamda 5 ürün için de, Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapıldığını ve sürecin devam ettiğini söyledi.

BÖLGEYE KATKISI BÜYÜK

Coğrafi işaret tescilin bölgeye büyük katkısı olduğunu söyleyen Çinçin, 'En başta, coğrafi işaret alınarak tescillenen ürünler, bizden sonraki nesillere aktarılması açısından çok önemlidir. Bu ürünlerin yapılış tekniklerinin ve standartlarının kayıt altına alınması çok önemlidir. Diğer yandan coğrafi tescilli ürünler, dünya piyasasında daha rahat satılabiliyor, daha rahat ticari gelir elde edilebiliyor. Ayrıca, katıldığımız gıda fuarlarında coğrafi tescilli ürünler, ayrı bir öneme sahip oluyor' dedi.