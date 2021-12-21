Hatay' çatıdan düşen temizlik işçisi yaralandı
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çatıda temizlik yaptığı esnada düşen temizlik işçisi yaralandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çatıda temizlik yaptığı esnada düşen temizlik işçisi yaralandı.
Sanayi Mahallesi Ören Sokak'taki pasajın çatısında temizlik yapan belediye temizlik görevlisi Yusuf Karaoğlan dengesini kaybederek yaklaşık altı metreden düştü.
Yaralanan Karaoğlan, 112 Acil sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karaoğlan, daha sonra İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Öte yandan Yusuf Karaoğlan'ın yere düştüğü an pasajın güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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