HATAY Çarpışma anı tren kamerasında

HATAY Çarpışma anı tren kamerasında

Çarpışma anı tren kamerasındaHatay'ın Erzin ilçesinde 4 Ağustos'ta yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

13.08.2019 18:30
HATAY Çarpışma anı tren kamerasında

Çarpışma anı tren kamerasında
Hatay'ın Erzin ilçesinde 4 Ağustos'ta yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 4 Ağustos'ta Erzin ilçesindeki Yeşiltepe Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Tren kamerası tarafından kaydedilen kazada, yük treni, Sedat Kozak (45) yönetimindeki traktöre çarptı. Kaydedilen görüntülerde, Sedat Kozak'ın oğlu Mehmet Kozak'ın treni görünce kaçtığı, kaçamayan Sedat Kozak'ın ise çarpışma sonucu hayatını kaybettiği görüldü.

Kaynak: DHA
HATAY Çarpışma anı tren kamerasında
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