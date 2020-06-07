HATAY Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza
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HATAY Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL cezaHATAY'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarında yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 kadına 82 bin 137 TL para cezası kesildi.

07.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:18

Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

HATAY'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarında yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 kadına 82 bin 137 TL para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu masöz çalıştırıldığı belirlenen 8 masaj salonunda denetim yaptı. Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olmadığı ya da eksik olduğu bazı işletmelere idari işlem uygulandı. İş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda Özbekistan, Tayland, Endonezya, Uganda ve Kırgızistan uyruklu 19 kadın gözaltına alındı. Çalışma izni olmadığı tespit edilen masözlere 82 bin 137 TL para cezası kesildi ardından da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gerekli işlemlerin yapılması için Hatay İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

HATAY Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

Kaynak: DHA

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