Hatay caddelerinde korona sessizliği Hatay caddelerinde korona sessizliğiHATAY'da koronavirüs tehdidi nedeniyle kent meydanı ve sokaklar sessizliğe büründü.

Hatay caddelerinde korona sessizliği

HATAY'da koronavirüs tehdidi nedeniyle kent meydanı ve sokaklar sessizliğe büründü.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs vakaları sonrası tedbirler sürerken, yoğunluk oluşmasına neden olan kahvehane, kafe ve AVM gibi mekanların kapatılması ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması sokaklara yansıdı. Hatay'da önceki dönemlerde insan yoğunluğunun yaşandığı Saray Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Köprübaşı, Anıt Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Parkı ve Milli İrade ve Demokrasi Parkı, koronavirüs tehdidi nedeniyle ıssız kaldı. Kent, adeta sessizliğe büründü.

Kaynak: DHA