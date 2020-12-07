Hatay Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı korona virüse yakalandı
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Hatay Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı korona virüse yakalandı

07.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:16
Hatay Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı korona virüse yakalandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ile Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları'nın Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ile Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları'nın Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık ve eşinin korona virüs testleri pozitif çıktı. Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana en yoğun ve en zor süreci yaşıyoruz. Önce eşim, sonra da benim Covid-19 testlerimiz ne yazık ki pozitif çıktı. İkimizin de durumu iyi, evde dinleniyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymalı, toplu etkinliklerde kesinlikle bulunmamak ve zorunlu haller dışında kimseyle iletişim içinde olmamak gerekiyor. Bu hastalıktan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum" dedi.

Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları'nın da Covid-19 testi pozitif çıkarken, tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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