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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile sözleşme yeniledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile sözleşme yeniledi
27.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özge Yavaş ile gelecek sezon için yeniden anlaştıklarını belirtti.

Oyun kurucu 1,72 metre boyundaki genç basketbolcuyla yeni sezonda birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Bayraktar, transfer çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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