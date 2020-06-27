Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile sözleşme yeniledi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Özge Yavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özge Yavaş ile gelecek sezon için yeniden anlaştıklarını belirtti.

Oyun kurucu 1,72 metre boyundaki genç basketbolcuyla yeni sezonda birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Bayraktar, transfer çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA