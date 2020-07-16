Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i kadrosuna kattı.
16.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,83 metre boyundaki Kübra ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kısa forvet mevkisinde oynayan Kübra, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giymişti.
Kaynak: AA