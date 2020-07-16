Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i transfer etti Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kübra İmren Siyahdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,83 metre boyundaki Kübra ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kısa forvet mevkisinde oynayan Kübra, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'da forma giymişti.

Kaynak: AA