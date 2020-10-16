Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

16.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:46
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, pazar günü sahalarında yapacakları Samsun Canik Belediyespor karşılaşması öncesi oyuncu, teknik ekip ve personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.

Sporcu ve personelde Kovid-19'a rastlanmadığını belirten Yiğitbaşı, "Kovid-19 testlerinde teknik heyetten 3 kişinin sonucu pozitif çıktı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Sadri Alışık Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Türk Kıbrıs Karabağ Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda 3 kişi Kovid-19'a yakalandı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 20:47:34. #1.15#
title