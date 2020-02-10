Hatay Büyükşehir Belediyespor istediğini alamadı
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Hatay Büyükşehir Belediyespor istediğini alamadı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 1.Lig Erkekler B Grubunda yer alan Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin on sekizinci haftasında Cizre Belediyespor'u evinde konuk etti.

10.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:18
Hatay Büyükşehir Belediyespor istediğini alamadı

Mavi Beyazlılar, 9 Şubat Pazar günü Kapalı Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti 21-25 kaybetti. Saha hâkimiyetini kurmasına rağmen sayı bulmakta zorlanan Mavi Beyazlılar, ikinci seti de 21-25 skorla geride tamamladı.

Temsilcisi, son sete atak yaparak başlasa da istediği sonucu elde edemedi ve seti 24-26 kaybederek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Bültenler
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