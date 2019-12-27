Hatay Büyükşehir Belediyespor istediğini alamadı
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Hatay Büyükşehir Belediyespor istediğini alamadı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 1. Lig Erkekler B Grubunda yer alan Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin onuncu haftasında Haliliye Belediyesi Takımını evinde konuk etti.

27.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:26
Hatay Büyükşehir Belediyespor istediğini alamadı

Mavi beyazlılar, 14 Cumartesi günü Antakya Kapalı Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini uzatmalara götürse de 25-27'lik skorla kaybetti. HBB temsilcisi ikinci seti de 21-25 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü.

HBB Erkek Takımı son sete atak yaparak başlasa da istediği sonucu alamadı ve seti 20-25 kaybederek maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Bültenler
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