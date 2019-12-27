Hatay Büyükşehir Belediyespor istediğini alamadı
Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 1. Lig Erkekler B Grubunda yer alan Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin onuncu haftasında Haliliye Belediyesi Takımını evinde konuk etti.
27.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:26
Mavi beyazlılar, 14 Aralık Cumartesi günü Antakya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini uzatmalara götürse de 25-27'lik skorla kaybetti. HBB temsilcisi ikinci seti de 21-25 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü.
HBB Erkek Voleybol Takımı son sete atak yaparak başlasa da istediği sonucu alamadı ve seti 20-25 kaybederek maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.
Kaynak: Bültenler