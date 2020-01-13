Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
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Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını evinde ağırladı.

13.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:20
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

Gerçekleştirilen müsabakaya Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. ve sinema yapımcısı ve yönetmeni Hamdi Alkan katılarak Hatay'ın Melekleri'ne tribünden destek verdi.

12 Ocak Pazar günü Antakya Salonu'nda oynanan mücadelede konuk takım Gelecek Koleji , sahadan 63-54 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya konuk takım hızlı başladı ve ilk çeyreği 11-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte etkili hücumlarıyla farkın açılmasına izin vermeyen Hatay'ın melekleri, soyunma odasına 29-25 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başa baş bir mücadele ortaya koyan Hatay temsilcisi üçüncü çeyreği 41-39 önde kapatsa da, son periyotta rakibinin etkili hücumlarına karşı koyamadı ve maçtan 54-63 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Bültenler
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