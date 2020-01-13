Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol

13.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:20

Gerçekleştirilen müsabakaya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve sinema yapımcısı ve yönetmeni Hamdi Alkan katılarak Hatay'ın Melekleri'ne tribünden destek verdi.

12 Ocak Pazar günü Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede konuk takım Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahadan 63-54 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya konuk takım hızlı başladı ve ilk çeyreği 11-14 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte etkili hücumlarıyla farkın açılmasına izin vermeyen Hatay'ın melekleri, soyunma odasına 29-25 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başa baş bir mücadele ortaya koyan Hatay temsilcisi üçüncü çeyreği 41-39 önde kapatsa da, son periyotta rakibinin etkili hücumlarına karşı koyamadı ve maçtan 54-63 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Bültenler