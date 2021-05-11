Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan örnek davranış

Sezonun son maçında Eskişehir Ormanspor ile karşılaşan Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, maç öncesi sahalarda özlenen örnek bir davranışa imza attı.

Hataylı hentbolcular, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen rakibini karşılaşma öncesi alkışlarla karşıladı.

Mavi-beyazlıların kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı da Eskişehir temsilcisinin teknik heyetine çiçek takdim ederken Eskişehirli sporcular bu jeste alkışlarla karşılık verdi.

Sporun birleştirici gücü ile hareket eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'un saha içi ve dışında sergilediği spor ahlakına uygun davranışlar sezon boyunca taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Kaynak: Bültenler