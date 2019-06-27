Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Haley Peters ile 1 yıllığına anlaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, WNBA takımlarından Atlanta Hawks forması giyen 26 yaşındaki 1.91'lik uzun forvet Haley Peters'i kadrolarına kattıklarını belirtti.

ABD'li oyuncunun geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sayı krallığında ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Peters, geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor'la aynı grupta yer alan Fransız Carolo Basket'de oynadı. Bize karşı ilk maç 15, ikinci maçta ise 25 sayı attı. Uzak şut yüzdesi yüksek ve istikrarlı. 3 numara pozisyonunda oynamasına rağmen takıma iyi bir ribaunt katkısı sağlıyor. Şu an WNBA takımlarından Atlanta Hawks'ta ter döküyor. Eylül ortasından itibaren bizim takıma katılacak."

Kaynak: AA