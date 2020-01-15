Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Regan Magarity ile yollar ayrıldı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da İsveçli oyuncu Regan Magarity ile yollar ayrıldı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da İsveçli oyuncu Regan Magarity ile yollar ayrıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlanan 23 yaşındaki uzun forvet Regan Magarity'nin takımdan ayrıldığını belirtti.
Bayraktar, yarın itibarıyla yeni transfer için girişimlere başlayacaklarını da duyurdu.