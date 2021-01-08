Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayırdı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayırdı.

Takım menajeri Mesut Yılmaz, AA muhabirine, Acer ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini söyledi.

Acer'e takıma katkılarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, yeni başantrenör için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz