Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi
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Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi

23.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:57
Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Ekin Baş'ın sözleşmesi uzatıldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Ekin Baş'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ekin Baş ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Zekiye Yiğitbaşı, başantrenörleri Ekin Baş ve ekibine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Yiğitbaşı, ligde normal sezonun bitimine 12 maç kala bu görevi üstlenen ve başarılı sonuçlar elde eden antrenörleri ile var olan sözleşmelerini uzattıklarını aktardı.

Başantrenörleri ve ekibiyle gurur duyduklarını kaydeden Yiğitbaşı, "Antrenörümüz ile tekrar anlaştığımız için mutluyuz. Yeni hedeflere ulaşma konusunda hocamıza ve ekibine güvenimiz tam. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ekin Baş ise Hatay Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu belirtti.

Baş, kendisine ve ekibine güvenen Hatay Büyükşehir Belediyespor yöneticilerine teşekkür etti.

Açıklamada, sözleşmenin süresiyle ilgili bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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