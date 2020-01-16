Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i kadrosuna kattı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti.
16.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki ABD'li pivot Alaina Coates ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.
Coates'in, takıma başarı katması temennisinde bulunan Bayraktar, genç sporcunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirileceğini söyledi. - HATAY
Kaynak: İHA
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