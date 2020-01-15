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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i kadrosuna kattı.

15.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:44
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki ABD'li pivot Alaina Coates ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Coates'in, takıma başarı katması temennisinde bulunan Bayraktar, transfer çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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