Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Monique Billings'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Monique Billings ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Monique Billings ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li 1,93 metre boyundaki Monique Billings ile anlaştıklarını söyledi.
Monique Billings'in sezon sonuna kadar takımda olacağını kaydeden Bayraktar, yeni oyuncularına ve takımlarına başarı diledi.
Kaynak: AA