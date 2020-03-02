Haberler » Spor » Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Monique Billings'i transfer etti - Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Monique Billings'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Monique Billings ile sezon sonuna kadar anlaştı.

02.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:37
Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Monique Billings'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından , ABD'li Monique Billings ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li 1,93 metre boyundaki Monique Billings ile anlaştıklarını söyledi.

Monique Billings'in sezon sonuna kadar takımda olacağını kaydeden Bayraktar, yeni oyuncularına ve takımlarına başarı diledi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler