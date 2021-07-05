Hatay Büyükşehir Belediyesinden Kırgızistan'ın belediyelerine "Botanik EXPO 2021 Hatay Sergisi"ne davet

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırgızistan belediyelerinin, bu yıl aralıkta düzenlenecek "Botanik EXPO 2021 Hatay Sergisi"nde yer alması için davette bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırgızistan belediyelerinin, bu yıl aralıkta düzenlenecek "Botanik EXPO 2021 Hatay Sergisi"nde yer alması için davette bulundu.

Savaş ve beraberindeki 13 kişilik iş insanıyla Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Yatırım Bakanı Almambet Şıkmamatov, Bişkek, Kara-Balta ve Celalabad şehirlerin belediye başkanlarıyla görüştü ve Serbest Ekonomik Bölgesini ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarının ele alındığı görüşmelerde, Botanik EXPO 2021 organizasyonuna ev sahipliği yapacak Hatay'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odasında 30 yerli iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen Kırgız-Türk İş Forumu'nda, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, iş birliği imkanları hakkında sunum yaptı.

Hatay ile Kırgızistan'da 3 belediye arasında iyi niyet anlaşması imzalandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'ı tanımak, Kırgızistan'daki ticaret anlayışını öğrenmek ve buradaki yatırım imkanlarını değerlendirmek için buraya geldik. Bizim için çok iyi bir gezi oldu. Buradaki kardeşlerimizle tanışma fırsatı oldu." diye konuştu.

Kırgızistan'da 3 belediye ile iyi niyet anlaşması imzaladıklarını vurgulayan Savaş, "Bu yıl aralıkta Botanik EXPO 2021 Hatay Sergisi düzenlenecek. Biz, Kırgız kardeşlerimizin kültürleriyle mutfağıyla folkloruyla ve müziği ile sergiye katılmalarını istiyoruz. Anlaşma yaptığımız belediyelerle Botanik EXPO 2021 Hatay Sergisi'nde birlikte olacağız." ifadesini kullandı.

Savaş ve beraberindeki heyet, temaslarını sürdürmek için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur