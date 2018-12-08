Hatay Büyükşehir Belediyesinden Çalışanlarına İkramiye

Hatay Büyükşehir Belediyesinin 419 işçiye 13 günlük yevmiye tutarında ikramiye verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 419 işçi personeline toplamda 543 bin 298 lira tutarındaki ikramiyeyi dağıtıldığı belirtildi.

Her türlü hak ve alacaklarını bir gün bile geciktirmeyerek emeklerine saygı duyan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkürlerini ileten belediye personelleri, gelen ikramiyenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, personellerinin emeklerinin ve alın terlerinin karşılığı olan bu ikramiyeyi hak ettiklerini ifade ederek, ikramiyelerini güzel günlerde sağlıkla harcamalarını diledi.