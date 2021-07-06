Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıtaları hayat kurtardı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıtaları hayat kurtardı

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıtaları hayat kurtardı
Bültenler - Haberler | Güncel

İskenderun'daki sorumluluk alanında devriye gezen HBB zabıtaları intihar etmek isteyen bir kadını kurtararak olası bir can kaybının önüne geçti.

Olay 5 Temmuz akşamı İskenderun İsmet İnönü mevkiinde bulunan Şehit Ömer Salık Altgeçidi civarında meydana geldi. Bölgede devriye gezen HBB zabıtası altgeçidin kenarındaki demir korkuluk üzerinde bir kadın gördü. Kadının intihar etmek için oraya çıktığını anlayan zabıtalar, olaya sakinlikle müdahale etti ve uzun uğraşlar sonucu kadını kurtardı.

Zabıta ekipleri, olayın hemen ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra G.E. isimli kadını hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Bültenler

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