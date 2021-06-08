Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, uzun bir aranın ardından seyircisiyle buluştu
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, uzun bir aranın ardından seyircisiyle buluştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, uzun bir aranın ardından seyircisiyle buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Memet Baydur'un yazdığı 'Kadın İstasyonu' adlı oyununu salgın koşullarına uygun bir şekilde sahneleyen Şehir Tiyatrosu sanatçıları tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Oyunda iki kadının özgürlüğü keşfetmesinin ardından duyduğu mutluluğun hikâyesi anlatılıyor. Eserde, baba ve kocalarının kendileri için belirlediği zorunlu bir hayatın içindeyken bir istasyon lokantasında yolları tesadüfen kesişen Sevin ve Zeynep'in özlediği gerçek dünyalarına dönüşün yarattığı esenlik ustaca işleniyor.

Seyircisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tiyatrocular, aynı oyunu 11 Haziran Cuma Arsuz'da sahneleyecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde, saat 19.00'da başlayacak olan oyun, yine ücretsiz ve salgın koşullarına uygun şekilde seyircisiyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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