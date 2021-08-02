Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas'ta yeni bir vizyon projesi başlattı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas'ta yeni bir vizyon projesi başlattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas'ta yeni bir vizyon projesi başlattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Sahillerin doğal yapısını bozmadan çok amaçlı kullanılmasını hedefleyen HBB, Payas'ta eski polis kampı olarak bilinen bölgede sahil düzenleme çalışması başlattı.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında söz konusu bölgede futbol, basketbol ve tenis sahaları ve yürüyüş yolları yer alacak.

Ayrıca çocuk oyun alanları, temel ihtiyaçların karşılanabileceği büfeler, yeşil alan düzenlemeleri,aydınlatma üniteleri; denizden yararlanmak isteyen vatandaşlar için soyunma kabinleri, duşlar, WC'ler ve süs havuzu da projedeki yerini alacak.

35 bin metrekarelik alanı kapsayacak ve ilçeye değer katacak projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

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