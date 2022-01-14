Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2022 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonundaki oturumda Meclis başkanvekili Mehmet Oflazoğlu tüm Hataylıların ve meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.

13'ü gündem dışı olmak üzere toplam 76 maddenin görüşüldüğü toplantıda, en önemli gündem maddesi olan, mecliste alınan kararların Basın İlan Kurumu aracılığı ile gazetelerde yayınlanması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

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