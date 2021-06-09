Hatay Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Başkanvekili Fedai Yücedal yönetiminde gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Başkanvekili Fedai Yücedal yönetiminde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda gündem maddeleri arasında olan 15 ilçede beton asfalt yapım işi için 169 milyon borçlanma talebine mecliste bulunan Cumhur İttifakı'nın teklifi üzerine 185 milyona ve 15 milyon da Antakya Ayakkabıcılar Sitesi'nin çevre düzenlenmesinde kullanılmak üzere 200 milyona çıkarılması önerildi.

Cumhur İttifakı'nın belediyenin 200 milyonluk borçlanma yetkisi talebi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde ayrıca İller Bankası'ndan 395 milyon liralık teminat mektubu alınması talebi meclisteki partilerin istişareleri sonucunda 300 milyon lira olarak güncellenerek oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı sonrası Büyükşehir Belediye Binası önünde Cumhur İttifakı adına açıklama yapan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, memleketin her hayırlı işinde olacaklarını ve bu konuda destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş