Hatay Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Vekili Fedai Yücedal yönetiminde Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Cumhur İttifakı grubunun, parsel satışları konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına 2016 yılında mecliste verilen yetki maddesinin iptali için sunduğu önerge Yücedal, tarafından gündeme alınmadı.

Konuyla ilgili mecliste konuşma yapan Yücedal, "Konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Mahkemeye intikal eden bir olayın gelecek toplantılarda gündeme alınmasını talep ediyorum. Bunun için de meclis başkanı olarak söz konusu önerge teklifini gündeme almıyorum." diye konuştu.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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