Hatay Büyükşehir Belediyesi, beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Mahalle ve ilçelerin fiziki şartları ve ihtiyaçlarına dönük hizmet üreten Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Hassa oldu.

Halka daha modern ve güvenli ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren HBB ekipleri, Hassa ilçesine bağlı Sapanözü ve Yuvalı Mahallesi'nde eski sathi kaplama ve stabilizeyi temizleyerek altyapısı yetersiz kalan yağmursuyu geçişlerinde büz döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmaların tamamlanması ile zemini güçlendiren ekipler, beton asfalt serimini tamamladı.

Sapanözü Mahalle Muhtarı Muhammed Hanifi Gazel ve Yuvalı Mahalle Muhtarı Mehmet Kaplan, Hatay'a gerçekleştirdiği hizmetlerden ve yol çalışmalarından dolayı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler