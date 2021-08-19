Hatay Büyükşehir Belediyesi, beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Mahalle ve ilçelerin fiziki şartları ve ihtiyaçlarına dönük hizmet üreten Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Hassa oldu.

Halka daha modern ve güvenli ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren HBB ekipleri, Hassa ilçesine bağlı Sapanözü ve Yuvalı Mahallesi'nde eski sathi kaplama ve stabilizeyi temizleyerek altyapısı yetersiz kalan yağmursuyu geçişlerinde büz döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmaların tamamlanması ile zemini güçlendiren ekipler, beton asfalt serimini tamamladı.

Sapanözü Mahalle Muhtarı Muhammed Hanifi Gazel ve Yuvalı Mahalle Muhtarı Mehmet Kaplan, Hatay'a gerçekleştirdiği hizmetlerden ve yol çalışmalarından dolayı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Alişan İrem Derici Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ozan Tufan Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay Büyükşehir Belediyesi, beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:16:59. #1.15#

title