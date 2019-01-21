Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "Atalarımızdan Almış Olduğumuz Bayrağı Geleceğe Huzur...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Ben hangi şehri yönetiyorum, hangi şehirde belediye başkanlığı yapıyorum bunu bilerek yapıyorum. Biz atalarımızdan almış olduğumuz bu bayrağı geleceğe huzur içerisinde taşımak için adayız" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında HATMEK salonunda düzenlenen toplantıda konuştu. Toplantıya CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, İsmet Tokdemir ve çok sayıda partili katıldı. Hangi şehri yönettiğini bilerek belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Savaş, "Tam 10 yıl önce yola çıktık, bir damlaydık. Yukarıdan düştükçe önce bir gölet olduk, sonra göl olduk, sonra okyanus olduk, hep birlikte bu şehre umut olduk. Hatay'da din, dil, ırk, mezhep, renk hiçbir şekilde birbiri ile kavga etmemiş. Atalarımızdan bu mirası biz devralmışız. Ben hangi şehri yönetiyorum, hangi şehirde belediye başkanlığı yapıyorum bunu bilerek yapıyorum. Biz atalarımızdan almış olduğumuz bu bayrağı geleceğe huzur içerisinde taşımak için adayız" dedi.

Başkan Savaş, görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği icraatları da anlattı. Savaş, "Önce sağlık dedik, Hatay'ın 60-70 yıllık içme suyu şebekeleri vardı. Biz önce asbestli, kurşunlu, bakırlı, içerisinde hem kanserojen hem de ağır metaller olan kurşundan, bakırdan, demirden insanlarımızı korumak için hızlı bir şekilde alt yapıya yöneldik. Bütün bunları değiştirmeye başladık. 10 yıldır değiştiriyoruz ama değiştireceğimiz çok daha ilçemiz, mahallemiz var. Biz Dörtyol'dan Samandağı'na, Hassa'dan Arsuz'a kadar birçok alanda 8 tane arıtma tesisi bitirdik. Bunların hepsi çok modern. Asi Nehri'ne dökülen bütün kanalizasyonları yaptık. Asi Nehri'ne dünyanın beşinci, Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin birinci arıtma tesisini yaptık. Erzin'den Arsuz'a, Samandağı'ndan Hassa'ya kadar birçok köprü yaptık ve bir dönemde Asi Nehri üzerine köprü yapan başkan biziz. Köprülü kavşaklar, akıllık kavşaklar, alt geçit, üst geçit yaptık ama bunların ötesinde biz birbirimize gerçekten de gönül bağı kurduk. O köprüler hiçbir şey ifade etmez aramızda gönül köprüsü olmadıktan sonra" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA