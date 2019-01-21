Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Hakkında Açılan Soruşturma

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldığına yönelik açıklamasına ilişkin, "Sayın Soylu, elinizde bir yolsuzluk belgesi varsa derhal açıklayın. Aksi halde bu yaptığınız algı operasyonu ile Hatay seçmeninin düşüncesini etkilemeyecek, iradelerini değiştiremeyeceksiniz." görüşünü dile getirdi.

Topal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Soylu'nun, belediye başkanlarını tehdit ettiğini öne sürerek, hiçbir CHP'linin bu tehdite boyun eğmeyeceğini söyledi.

Topal, Süleyman Soylu'nun "baskı düzeninin" bakanı gibi davrandığını savunarak, "Sayın Soylu, elinizde bir yolsuzluk belgesi varsa derhal açıklayın. Aksi halde bu yaptığınız algı operasyonu ile Hatay seçmeninin düşüncesini etkilemeyecek, iradelerini değiştiremeyeceksiniz." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını en az 80 bin oy farkla kazanacaklarını iddia eden Topal, "Soylu, Hatay'ı ve Hataylıları tanıyamamış. Hatay ile ilgilenmek istiyorsa daha geçtiğimiz günlerde selden zarar gören vatandaşlarımıza kulak versin. Okyanusa dönen Hatay Havaalanının altyapı sorununu çözsün. Bunun dışında ille de siyasete müdahale etmek istiyorsa, buyursun gelsin Hatay'dan aday olsun. Kendisi cesaret edemiyorsa ustası gelsin. Hatay halkı kendisine gereken cevabı mutlaka verecektir." diye konuştu.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'e de seslenen Topal, "Hatay'da birlik ve beraberliği sağlamak istiyorsanız, böyle eşitsiz bir ortamda aday olamayacağınızı açıklayın. Bir Hataylıya yakışan budur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA