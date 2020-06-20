Hatay BŞB Başkanı Savaş: "Hayallerimiz değil projelerimiz çok büyük"
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Hatay BŞB Başkanı Savaş: "Hayallerimiz değil projelerimiz çok büyük"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Hatay'ın ekonomik seviyesinin yükselmesi için çalışıyoruz.

Hatay BŞB Başkanı Savaş:
20.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:50

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Hatay'ın ekonomik seviyesinin yükselmesi için çalışıyoruz. Hayallerimiz değil projelerimiz çok büyük. 2-3 yıla kadar Hatay büyük seviye atlayacak" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, şehirde yürüttükleri projeler hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hatay'ın zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak istediklerini belirten Başkan Savaş, "Hatay, kıyıda köşede kalmış bir il olarak görülebilir ama çok zenginlikleri var. Ovasının verimliliği, zengin bitki örtüsü, yer altı zenginlikleri var. 75 civarında sebze meyve yetişiyor. Demir çelik sektöründe çok iyiyiz. 7 ilçemiz deniz ile bağlantılı. Bizim bu zenginliklerimizden faydalanmamız lazım. Hatay'a katkı sağlamalıyız. EXPO için çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Şimdi kırsal kalkınma planı yaptı. Bu planı EXPO'da sunacağız. Kırsal kalkınmada lokomotif ürünleri sergileyeceğiz. UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehriyiz. 2017 yılında 9 ay arayla bu başarıyı aldık. Gastronomimiz de iyi gidiyordu ancak pandemi süreci araya girince, Suriye'deki sıkıntılar olunca, ivmemiz biraz düştü. Umarım pandemiyi en kısa sürede atlatırız. Pandemi sürecini atlattıktan sonra hem turizm hem de ticaret konusunda ileriye gitmek istiyoruz. HADO planımızın temelini attık, bu projemizi başlatacağız. Bu projemiz ile Kıbrıs, Mersin ve Beyrut'a deniz otobüsü ile ulaşım sağlayacağız. Bütün bunları Hatay'ın ekonomik seviyesinin yükselmesi için yapıyoruz. Kırsal bölgeye de çok önem veriyoruz. Hayallerimiz değil projelerimiz çok büyük. 2-3 yıla kadar Hatay büyük seviye atlayacak. Sporda da Hatay'ımız çok iyi durumda. Hatayspor'un Süper Lig mücadelesi, Hatay Kadın Basketbol Takımımız Süper Lig'de. Voleybol takımızı 1. Lig'de, satranç takımımız Süper Lig'de. Erkek Voleybol takımımız 1. Lig'de. Erkek Hentbol takımımız 1. Lig'e çıktı. Bereketli toprakta şahsiyetli sporcularımız var. Hatay önceden böyle anılmazdı ama şimdi projelerimizle şehrimiz daha da gelişecek. Eskiden belediye başkaları, 'altyapıyı yapsın, yol getirsin, su getirsin, biraz yeşillik yapsın, bir daha seçim kazansın' diye gözüyle bakardı. Ama bu çağda başkanlar şehrin her şeyiyle ilgilenmek zorunda. Eğitimi kültür, spor, ticaret, ekonomik durum gibi birçok alanda başkanlar kanaat önderliği yapması lazım. Bunları yapmazsanız, o şehri kalkındıramazsınız. Biz zenginliklerimiz topluma yansıtarak tüm dünyaya gösterilebilir bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

"Pandemi nedeniyle geleneksel sporlarımızı askıya aldık"

Geleneksel sporlara pandemi nedeniyle ara verdiklerini belirten Başkan Savaş, "Aba sporlarının akıbetini pandemi nedeniyle görmemiz lazım. Sanki olmayacak gibi. 30 yıldır yaptığımız geleneksel futbol turnuvasını da yapamadık. Bu konuda biraz içimiz buruk. Pandemi sürecinde şunu yaşadık; Hatay'ın içinde vaka yoktu, Avrupa, İran, Kıbrıs'tan gelen kişiler vaka getirdi. Hiç vaka yokken Arabistan'dan gelen işçiler sonrası vakalar çıktı. Gelen misafirlerin nasıl geldiğini bilemeyiz. Bu nedenle bu sene temkinli davranıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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