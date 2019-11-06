Hatay bm, ildib'e 38 tır ile insani yardım malzemesi

06.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:33

BM, İldib'e 38 TIR ile insani yardım malzemesi

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar, gümrük sahasına girerek İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İldib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA