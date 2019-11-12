Hatay-bm'den idlib'e 42 tır insani yardım
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Hatay-bm'den idlib'e 42 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 42 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 42 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

12.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52
Hatay-bm'den idlib'e 42 tır insani yardım

BM'den 'e 42 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 42 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan yüklenen insani yardım malzemeleri, konvoy eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar girdikleri gümrük sahasından sonra İdlib ve kırsalına hareket etti. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği 42 TIR'daki insani yardım malzemeleri, bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Hatay-bm'den idlib'e 42 tır insani yardım
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