Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım
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Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım

BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardımBİRLEŞMİŞ Miletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

03.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:34
Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım

BM'den 'e 40 TIR'lık insani yardım

BİRLEŞMİŞ Miletler (BM) tarafından 'nin İdlib kenti ve kırsalına, 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Yardım TIR'ları ile BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelindi. Konvoyla buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım
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