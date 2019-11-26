Hatay bm'den idlib'e 40 tır insani yardım
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Hatay bm'den idlib'e 40 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardımBirleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

26.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:34
Hatay bm'den idlib'e 40 tır insani yardım

BM'den 'e 40 TIR insani yardım

(BM), 'nin İdlib kentine 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. Yardımlar, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Hatay bm'den idlib'e 40 tır insani yardım
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