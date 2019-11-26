Hatay bm'den idlib'e 40 tır insani yardım

26.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:34

BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. Yardımlar, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA