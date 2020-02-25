Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım
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Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

25.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:35
Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım

BM'den 'e 21 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım
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