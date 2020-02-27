: Hatay bm'den idlib'e 20 tır insani yardım

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:22

BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket eden BM yardım konvoyunda bulunan insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA

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