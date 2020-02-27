Hatay bm'den idlib'e 20 tır insani yardım
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Hatay bm'den idlib'e 20 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:22
Hatay bm'den idlib'e 20 tır insani yardım

BM'den 'e 20 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket eden BM yardım konvoyunda bulunan insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Hatay bm'den idlib'e 20 tır insani yardım
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