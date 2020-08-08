Hatay bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu.

Hatay bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu
08.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:44

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu.

Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan ve Hatay'daki 25 kilometre uzunluğa sahip gidiş-geliş 50 kilometrelik 2,3 metre genişliğindeki bisiklet yolu, sporcuları sevindirdi. Kentin çeşitli noktalarında pedal çeviren İskenderunlu bisiklet sporcuları, yeni hizmete giren Samandağ- Arsuz bisiklet yolunun inanılmaz zevkli olduğunu kaydetti. Yolun yapılmasının kendileri açısından çok iyi olduğunu kaydeden Abdulkerim Kelleci, "Yol bozuk olduğu dönemde de biz gitmiştik. 'Ne zaman açılır' diye beklerken sonunda açıldı ve çok güzel bir yol da oldu. Bu yolda sürüş keyfini yaşamak için başka bölgelerden gelecek bisikletçilerin de olacağını düşünüyorum. Turizme de büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah yolun devamı gelir. İskenderun'a kadar uzar. Parkur ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Biz o bölgeye buradan gitmek istediğimizde araçlarımızla bisikletlerimizi oraya götürüyoruz. İskenderun'dan itibaren olursa o zaman biz buradan parkura başlarız. Pandemiden sonra bisiklet tercih edenlerin sayısı arttı. Yollarımız da kalabalık olmaya başladı" dedi.

'İYİ BİR POTANSİYEL YARATTI'Sürüş için bir araya gelen bisikletçiler, böyle bir yolun Türkiye'de başka bir yerde olmadığını kaydedip, bölgeye gelenlerden duyduklarını da aktarırken, "Uzunluğu ve konumundaki manzara nedeniyle asfaltın güzelliği ile takdire şayan bir yol oldu. Dışarıdan gelenlerin bu yolu kullanmasının ardından sosyal medya fenomenleri de paylaştılar. Hem Hatay'ın turizmi için çok iyi oldu hem de bisiklet severler için uzun yolda kendilerini denemek için iyi bir potansiyel yarattığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bisikletçiler, yolda duraklamalar yapacaklarında gölgeye ihtiyaçlarının olduğunu, su ve temel ihtiyaçların giderilmesi için de eksikliklerin tamamlanmasını istedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor Ekonomi
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Güncel
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Coşkun Sabah Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Bakan Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Hatay bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 09:44:30. #1.14#
title