Hatay Belen ile Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklikleri, ilçe emniyet müdürlüğü oldu Hatay Belen ve Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklerinin, ilçe emniyet müdürlüklerine dönüştürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatay Belen ve Rize Güneysu ilçe emniyet amirliklerinin, ilçe emniyet müdürlüklerine dönüştürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hatay'ın Belen ilçesi ve Rize'nin Güneysu ilçesindeki emniyet amirlikleri ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürüldü. Kaynak: AA