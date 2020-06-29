HATAY Belen'de orman yangını 3 hektarlık alan zarar gördü
Belen'de orman yangını 3 hektarlık alan zarar gördüHATAY'ın Belen ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
29.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:23
Belen'de orman yangını 3 hektarlık alan zarar gördü
HATAY'ın Belen ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye söndürme çalışmaları için helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 3 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA