Hatay Belediyespor, milli takım seçmelerine katılıyor
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Hatay Belediyespor, milli takım seçmelerine katılıyor

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Hatay Belediyespor, milli takım seçmelerine katılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılı ve yetenekli sporcuları milli takım seçmelerine katılıyor.

Mavi-beyazlıların gelecek vadeden güreşçileri, 6-7 Nisan tarihlerinde Kemer'de yapılacak U15 Küçük Yıldız Serbest Güreş Avrupa ve Dünya Şampiyonları milli takım seçmelerine 10 sporcu ile katılacak.

DELİOĞLU: SPORCULARIMZA GÜVENİYORUZ

Şampiyona ve takım hakkında konuşan başantrenör Cemil Delioğlu ''Amacımız ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven, topluma faydalı nesiller yetiştirmek sporcularımızı milli takıma kazandırmaktır. Sporcularımıza güveniyoruz. İnanıyorum ki hem şehrimizi hem de ülkemizi gururlandıracak başarılı sonuçların altına imza atacaklardır" dedi.

Kulüp Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı da genç yeteneklerin milli takıma seçilerek Hatay'a büyük gurur yaşatacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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